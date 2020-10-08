Ankaraspor İsmet Taşdemir'le anlaştı

DHA 08 Ekim 2020 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:22

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor'da Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 futbol sezonu Mayıs ayı itibariyle teknik direktörlük görevine getirdiğimiz Ali Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Ali Güneş ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün itibariyle kulübümüzü bilen, daha önce takımımızı çalıştırmış olan İsmet Taşdemir'i getirmiş bulunmaktayız. 1 yıllık anlaştığımız ve bugün itibariyle göreve başlayacak olan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine hoş geldin der başarılar dileriz."