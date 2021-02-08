Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak istifa etti

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:54 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:54

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mehmet Ak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilen genç teknik adam, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Ankaraspor yönetimine ayrılmak istediğini dile getirdi.

Çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Mehmet Ak'ın istifasını Ankaraspor yönetimi kabul etti. Böylece bu sezon Ankaraspor'da 4. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Bu sezon geride kalan 20 haftada başkent ekibinde Ali Güneş, İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, bilgi, mesleki birikimi ve kişiliğinden oldukça memnun oldukları genç teknik adamdan ayrılmak zorunda kaldıkları için üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Severek çalıştığımız ve bilgi, becerisine güvendiğimiz Mehmet Ak kardeşimle kendi isteği üzerine yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yönetimimize, istediği başarıları elde edemediği için ve takımın önünü açmak adına ayrılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. İkna çabalarımıza rağmen hocamızı verdiği karardan döndüremedik. Genç bir teknik adam olmasına rağmen bilgi ve birikimi, futbol tecrübesi aynı zamanda kişiliğiyle örnek bir karakteri kaybettiğimiz için üzgünüz. Severek ayrıldığımız kardeşim Mehmet Ak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dilerim."