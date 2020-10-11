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Spor

Ankaraspor'dan antrenman maçı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenman maçı yaptı.

AA11 Ekim 2020 Pazar 16:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 16:59
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Kulübün açıklamasına göre, transfer yasağını kaldıran ve 17 yeni oyuncuyla sözleşme imzalayan başkent ekibi, milli arayı antrenman maçı yaparak değerlendirdi.

Batıkent Tesisleri'nde 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmayı mavi takım, Halil İbrahim Esen ve Levent Gülen'in golleriyle 2-1 kazandı. Kırmızı takımın tek golü ise Milos Stanojevic'ten geldi.

Mavi takımda Kerem Vergilier (Bayram Kılıç), Tamer Aşık, Tunahan Keskin, Levent Gülen, Enes Eliaçık (İlhami Siraçhan Nas), Kibong Mbamba, Halil İbrahim Esen, Muzaffer Doğan, Beykan Şimşek, Ali Rıza Kılıç ve Umar Basit görev yaptı.

Kırmızı takımda ise Berk Balaban, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Furkan Eliaçık, Stanojevic, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Mehmet Tuğrul Başkan, Emre Can Atila ve Mbilla Etame yer aldı.

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