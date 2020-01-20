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Spor

Ankaraügücü'nden olağanüstü kongre kararı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.

20.01.2020  20:33 - Güncelleme: 20.01.2020  20:33

MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı.

MKE Ankaragücü Külübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü'ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.

Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı'nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir."

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