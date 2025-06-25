İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7495
  • EURO
    46,2391
  • ALTIN
    4248.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anketten çıkan sonuç herkesi şaşırttı! İspanyolların Arda Güler'e güveni tam
Spor

Anketten çıkan sonuç herkesi şaşırttı! İspanyolların Arda Güler'e güveni tam

Carlo Ancelotti döneminde birçok kez Real Madrid'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Arda Güler, Xabi Alonso sonrası takımda yeni bir sayfa açtı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performansla kendini kanıtlayan milli futbolcu Arda Güler'e İspanyolların güveni tam. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Anketten çıkan sonuç herkesi şaşırttı! İspanyolların Arda Güler'e güveni tam
ABONE OL

Xabi Alonso'nun gelişi sonrası Real Madrid'de Arda Güler için yeni bir sayfa açıldı. Milli futbolcu özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performans ve attığı golle tamamen kendini ispatladı.

Bu performansı sonrası İspanyol basınından AS, "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı bir anket açtı.

İSPANYOLLAR ARDA'YA GÜVENİYOR

Ankete katılanların yüzde 86'sı "Evet" diyerek Arda Güler'e duydukları güveni gösterdi ve milli futbolcunun maçlara ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtti.

Yüzde 14 ise "Arda Güler, ilk 11'de başlamalı" diyenlerle aynı fikri paylaşmadı.

Arda Güler'in ortaya koyduğu oyunla Xabi Alonso ile taraftarları ikna ettiği ve yeni sezonda çok daha fazla forma şansı bularak takımın vazgeçilmezlerinden biri olabileceği ifade edildi.

Ancelotti döneminde fazla forma şansı bulamayan ve hakkında çıkan ayrılık iddiaları günden güne artan Arda Güler, tüm rüzgarı artık tersine çevirdi. Xabi Alonso'nun yeteniğine güvendiği milli futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılması gündemde değil. Genç yıldız, "Takımdan ayrılacak" diyenleri ters köşe yaptı ve yeni sezonda Real Madrid'in kadrosunda vazgeçilmez isimlerden biri olma hedefine ilerliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.