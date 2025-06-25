Xabi Alonso'nun gelişi sonrası Real Madrid'de Arda Güler için yeni bir sayfa açıldı. Milli futbolcu özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performans ve attığı golle tamamen kendini ispatladı.

Bu performansı sonrası İspanyol basınından AS, "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı bir anket açtı.

İSPANYOLLAR ARDA'YA GÜVENİYOR

Ankete katılanların yüzde 86'sı "Evet" diyerek Arda Güler'e duydukları güveni gösterdi ve milli futbolcunun maçlara ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtti.

Yüzde 14 ise "Arda Güler, ilk 11'de başlamalı" diyenlerle aynı fikri paylaşmadı.

Arda Güler'in ortaya koyduğu oyunla Xabi Alonso ile taraftarları ikna ettiği ve yeni sezonda çok daha fazla forma şansı bularak takımın vazgeçilmezlerinden biri olabileceği ifade edildi.

Ancelotti döneminde fazla forma şansı bulamayan ve hakkında çıkan ayrılık iddiaları günden güne artan Arda Güler, tüm rüzgarı artık tersine çevirdi. Xabi Alonso'nun yeteniğine güvendiği milli futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılması gündemde değil. Genç yıldız, "Takımdan ayrılacak" diyenleri ters köşe yaptı ve yeni sezonda Real Madrid'in kadrosunda vazgeçilmez isimlerden biri olma hedefine ilerliyor.