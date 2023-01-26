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Spor

Anlaşma resmen sağlandı! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da Galatasaray'da başarılı performansıyla parlamaya devam ediyor. Galatasaray, transferde Avrupa takımlarıyla gündeme gelen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

26 Ocak 2023 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
Anlaşma resmen sağlandı! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor
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Galatasaray'da bu sezona iyi bir başlangıç yapamasa da sonradan formunu yakalayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Galatasaray'da Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu. Milli oyuncu, hem performansıyla hem de sahadaki karakteriyle büyük beğeni topladı.

YÖNETİM, KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-kırmızılılarda yönetim Kerem Aktürkoğlu için kollarını sıvadı. Milli yıldızın maaşını 20 milyon TL civarına çıkarmak isteyen Galatasaray mutlu sona ulaştı. Oyuncu ile anlaşmaya varan yönetim önümüzdeki günlerde imzayı attırmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1398 dakika sahada kalan milli yıldız, 8 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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