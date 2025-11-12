İtalya Serie A devi Juventus'ta Kenan Yıldız krizi yaşanıyor. Milli futbolcuyla yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç çıkmadı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın maaşını artırmak ve yeni bir sözleşme imzalamak istese de şu an için anlaşma sağlanamadı. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde sözleşme görüşmelerinin durduğu ve sürecin beklenenden daha karmaşık hale geldiği belirtildi.

Haberde, "10 numaranın transferi hiç bu kadar risk altında olmamıştı." denilirken şu andaki durumunun olumludan olumsuza doğru ilerlediğine vurgu yapıldı.

GÖRÜŞMELER DURDU

Juventus CEO'su Damien Comolli ve Kenan Yıldız'la yapılan toplantıların ardından görüşmeleri şimdilik durdurmaya karar verdikleri ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın şu anda takımın en az kazanan isimlerinden biri olduğu, milli futbolcunun Jonathan David'in maaşına yakın bir ücret talep ettiği aktarıldı.

Juventus'ta şu anda takımın en çok kazanan ismi 12 milyon euro ile Dusan Vlahovic. Yaz transfer döneminde takıma katılan Jonathan David ise 6 milyon euro kazanıyor. Kenan'ın maaşının 1.7 milyon euro olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin geçtiğimiz yaz Kenan için Juventus'a 67 milyon euro teklif ettiği, gelecek yaz ise Real Madrid ve Arsenal'ın hamle yapabileceği ifade edildi. Milli futbolcunun olası bir transferinde bonservisinin 100 milyon euroyu geçebileceği kaydedildi.

Futbola Almanya'da başlayan Kenan Yıldız, Juventus'a 2022'de bonservis bedeli omadan transfer olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu Almanya'da SV Sallern, Regensburg ve Bayern Münih formalarını giydi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon Kenan Yıldız, 14 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti. Milli futbolcunun mevcut kontratı 2029'da sona eriyor.