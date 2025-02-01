Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Napoli'ye transfer oluyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetti ve takıma veda etti.

ROMA MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Maximin, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği belirtildi. İtalyan basınındaki haberde, Maximin için her şeyin planlandığı şekilde gitmesi halinde Fransız futbolcunun, Napoli'nin pazar günü Roma ile oynayacağı maçta yer alabileceği kaydedildi.

NAPOLI'YE MALİYETİ

Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon euro'luk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.