20 Ağustos 2025 Çarşamba
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İtalyan takımı Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile anlaşma sağladı. İtalyan kulübü ile pazarlıklara devam eden Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:10
Anlaşma sağlandı! Armand Lauriente adım adım Beşiktaş'a
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

Sport Mediaset'in haberine göre Armand Lauriente, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve anlaşma sağlandı.

Siyah-beyazlılar ile Sassuolo arasında görüşmelerin sürdüğü ve iki kulübün talepleri arasındaki makasın hala biraz açık olduğu aktarıldı.

Beşiktaş ile İtalyan ekibinin bir kez daha pazarlık masasına oturarak transferin tamamlanması için aşama kaydetmesi bekleniyor.

Dış basında Sassuolo'nun 20 milyon euro bonservis talebine Beşiktaş'ın 17 milyon euro ile karşılık verdiği belirtildi. Sol kanatta forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

