İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Milan forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı on numara Charles Charles De Ketelaere ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Di Marzio'nun haberine göre; Atalanta'nın Charles De Ketelaere'yi 3 milyon euro kiralama ücreti karşılığında kadrosuna katacağı, Milan'la 23 milyon euro satın alma opsiyonu artı 4 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı belirtildi. Atalanta'nın 4 milyon euro'luk bonusu Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaları halinde ödeyeceği ifade edildi.

Ayrıca Milan'ın De Ketelaere'nin bir sonraki satışından yüzde 10 pay kazanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Charles De Ketelaere, geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 1 asistlik performans sergilemişti.