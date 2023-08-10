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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Eric Bailly'de mutlu sona yakın

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Siyah beyazlı yönetim Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

10 Ağustos 2023 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Eric Bailly'de mutlu sona yakın
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Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperle büyük oranda anlaştı.

Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Eric Bailly, Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacak ve bonservisini almaya çalışacak.

Siyah-beyazlılarla yıllık 2.25 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Eric Bailly'nin transferinin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş oyuncuya imza parası ise ödemeyecek.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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