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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Joao Mario için geri sayıma geçti

Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre; siyah beyazlı ekip Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joao Mario için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

2 Eylül 2024 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Joao Mario için geri sayıma geçti
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Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario için geri sayıma geçti.

TRANSFER ÇOK YAKIN!

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Mario ile anlaşma sağladı.

Portekiz basınında O'Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasına geldiği ve 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinin çok yakın olduğu belirtildi.

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.

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