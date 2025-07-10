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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesaisi devam ediyor. Transferde önemli bir yol kat eden siyah beyazlı ekip, Orkun Kökçü için 20 milyon euro önerdi ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklif etti. Portekiz ekibi ise 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu talep etti. İşte detaylar...

AKŞAM10 Temmuz 2025 Perşembe 08:54 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı
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Beşiktaş, Orkun Kökçü takviyesiyle gücüne güç katmak istiyor. Hocası Bruno Lage ile sorun yaşayan Kökçü, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Siyah-Beyazlılar da menajerlerin önerisiyle 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Başkan Serdal Adalı, ilk olarak Portekiz'e giderek Benfica ile görüştü. Sonrasında Hollanda'da Kökçü ile buluşma gerçekleştirdi. Benfica 5 milyon kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istedi. Beşiktaş 20 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdi. Pazarlıklar sürüyor.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz takımı, 2023-24 sezonu başında 25 milyon euro bonservisle Kökçü'yü Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı. Anlaşmada 5 milyon euroluk bonuslar da vardı. Portekiz ekibi Benfica oyuncunun satışından belirli bir miktarı Feyenoord'a ödeyecek. Siyah-beyazlı formayı giymek için elinden gelen her şeyi yapan oyuncu için Beşiktaş da tüm imkanları seferber etti. Portekiz basınındaki iddialara göre ise; Kara Kartal, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Kulüplerin anlaşmasıyla birlikte milli orta saha Orkun Kökçü, 5 yıllık kontrata imza atacak.

ADA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

Portekiz basını, Benfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'nün çok sayıda dev kulübün transfer listesinde yer aldığını duyurdu. O Jogo gazetesindeki haberde; İngiliz kulüpleri Newcastle United, Tottenham, Liverpool ve Manchester United'ın yanı sıra İtalyan ekipleri Inter ve Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri ileri sürüldü. Kökçü, tüm tekliflere rağmen Benfica Yönetimi'nde 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum' dedi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun da milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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