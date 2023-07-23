Yeni ezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer için atağa kalktı: Nino

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki stoper Nino ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın, bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

ÇIKIŞ MADDESİ TALEP EDİLDİ

Fluminense, Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep etti. Kulüpler arası müzakereler devam ediyor.

NİNO KİMDİR?

Tam adıyla Marcilio Florencio Mota Filho, yani 'Nino' 10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Pernambuco Eyaletine bağlı Recife kentinde dünyaya geldi. Temmuz 2022 itibariyle 25 yaşındadır. Sağ stoper ve sol stoper olarak performans gösterebilen Nino, ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'de forma giyiyor.