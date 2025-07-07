Siyah-Beyazlılar transferdeki üçüncü hamlesini de gerçekleştirdi. Sol beke Benfica'dan David Jurasek, forvete de Roma'dan Tammy Abraham'ı getiren Kara Kartal, yeni takviyesini de kiralama formülüyle gerçekleştirdi. Beşiktaş, 1+3 yıllık anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki İsveçli orta saha Jens Cajuste'yi Napoli'den kiraladı. Bu transfer için Napoli'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 6.5 milyon euro. Cajuste'nin Beşiktaş'ta 15 maça çıkması durumunda satın alma opsiyonu otomatik devreye girecek ve siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İsveçli ön liberonun bonservisini alacak. Geçen sezon İngiliz ekibi Ipswich'te kiralık olarak forma giyen oyuncuyu için Napoli, 2023'te Fransız ekiplerinden Reims'e 11.5 milyon euro ödemişti.