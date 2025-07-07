İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9817
  • EURO
    47,076
  • ALTIN
    4255.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jens Cajuste
Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jens Cajuste

Transfer dönemine hız bir giriş yapan Beşiktaş, orta sahaya da Napoli'den İsveçli Jens Cajuste'yi getirdi. Siyah beyazlı ekip, 26 yaşındaki genç yıldızı şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiraladı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jens Cajuste
ABONE OL

Siyah-Beyazlılar transferdeki üçüncü hamlesini de gerçekleştirdi. Sol beke Benfica'dan David Jurasek, forvete de Roma'dan Tammy Abraham'ı getiren Kara Kartal, yeni takviyesini de kiralama formülüyle gerçekleştirdi. Beşiktaş, 1+3 yıllık anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki İsveçli orta saha Jens Cajuste'yi Napoli'den kiraladı. Bu transfer için Napoli'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 6.5 milyon euro. Cajuste'nin Beşiktaş'ta 15 maça çıkması durumunda satın alma opsiyonu otomatik devreye girecek ve siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İsveçli ön liberonun bonservisini alacak. Geçen sezon İngiliz ekibi Ipswich'te kiralık olarak forma giyen oyuncuyu için Napoli, 2023'te Fransız ekiplerinden Reims'e 11.5 milyon euro ödemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.