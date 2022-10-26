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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi... Siyah beyazlılar tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA26 Ekim 2022 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi
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Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'LA 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Şenol Güneş 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 2 sezon art arda lig şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör son olarak milli takımı çalıştırmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

A Spor'a konuşan Şenol Güneş: "Yönetimle görüştük, yarın belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar."

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