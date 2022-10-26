Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'LA 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Şenol Güneş 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 2 sezon art arda lig şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör son olarak milli takımı çalıştırmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

A Spor'a konuşan Şenol Güneş: "Yönetimle görüştük, yarın belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar."