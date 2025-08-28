İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Anlaşma sağlandı! Carlos Cuesta Vasco da Gama'da

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Cuesta , Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı. Oyuncu ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan Vasco da Gama'da imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Globo'nun haberine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sınırlı sayıda maça çıkmıştı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu.

Carlos Cuesta'nın yeni takımıyla kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

