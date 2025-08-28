Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Globo'nun haberine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sınırlı sayıda maça çıkmıştı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu.

Carlos Cuesta'nın yeni takımıyla kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.