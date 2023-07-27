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Spor

Anlaşma sağlandı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de

Fransa ekibi Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Cengiz Ünder için Süper Lig devi harekete geçti. Fransız ekibi ile Cengiz Ünder'in bonservisinde anlaşma sağlayan Fenerbahçe transferi açıklamak için gün sayıyor. İşte detaylar...

27 Temmuz 2023 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Fenerbahçe yolunda. Sarı lacivertli ekip milli futbolcu için Fransız kulüple temas halinde. Fransa'da çıkan haberlere göre Cengiz Ünder gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

Fransa basını, Marsilya'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'yle 10 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. 2025 yılına kadar Marsilya'da sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya'da inişli çıkışlı bir sezonu geride bırakan Cengiz Ünder toplamda 46 maça çıktı. 32 maçta ilk 11'de görev alan milli futbolcu 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Cengiz Ünder bu sezon 4 de asist yaptı.

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