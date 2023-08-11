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Spor

Anlaşma sağlandı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli yıldız Cengiz Ünder için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

11 Ağustos 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor.

RMC Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek. Cengiz Ünder bu gece İstanbul'a gelecek.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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