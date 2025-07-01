Anlaşma sağlandı! Chelsea'den Pedro hamlesi

Chelsea, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı girdi.

The Athletic'e göre Chelsea, Newcastle'dan gelen rekabeti savuşturdu ve Pedro için Brighton ile 50 milyon sterlinin (68 milyon dolar) üzerinde bir anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu şimdi Blues ile 2032'ye kadar sürecek tipik olarak uzun bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Transferin son aşamaları, sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere tamamlandıktan sonra Pedro, Kulüpler Dünya Kupası mücadelesine katkıda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni takım arkadaşlarına katılacak. Enzo Maresca'nın takımı çeyrek finallere ulaştı ve Palmeiras'a karşı mücadeleleri cumartesi sabahının erken saatlerinde başlayacak.

Newcastle da Pedro'ya meraklıydı ve eski Watford yıldızını Burnley'den James Trafford ve Nottingham Forest'tan Anthony Elanga ile birlikte sıraya koymuştu, ancak tüm teklifleri reddedildi . Pedro'nun başka bir yere imza atmasıyla Magpies, 2025-26 sezonu öncesinde yeni hedefler belirlemek zorunda kalacak.

Pedro, anlaşmanın hızla tamamlanmasını ve Cumartesi günü Palmeiras'a karşı ilk maçına çıkabilmesini umuyor. Maresca'nın ön hattına, Nicolas Jackson ve Liam Delap'ı da içeren bir başka seçeneği daha getirecek.