Hücumu lider karakterde ve deneyimde bir oyuncuyla takviye etmek isteyen Beşiktaş, bir süredir mesai harcadığı Ciro Immobile transferini bitirdi. Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşayan deneyimli santrfor ile birkaç gün önce anlaşmaya varan siyah beyazlı Yönetim, Roma'ya giderek oyuncunun kulübü Lazio ile de anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kara Kartal, 34 yaşındaki Immobile'nin bonservisine 3 milyon euro ödeyecek. Golcü futbolcunun sözleşmesi ise 2 yıllık olacak ve siyah beyazlılardan senelik 6 milyon euro kazanacak. Buna göre bonuslar hariç Immobile'nin maliyeti minimum 15 milyon euro olacak. Serie A'da 4 kez ile en çok gol kralı olma unvanını yaşayan Immobile; bu kulvarda 353 karşılaşmaya çıkıp 201 gol ve 51 asistlik direkt skor katkısı sağladı.