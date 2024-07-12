İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0393
  • EURO
    35,912
  • ALTIN
    2554.54
  • BIST100
    11024.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Ciro Immobile adım adım Beşiktaş'a
Spor

Anlaşma sağlandı! Ciro Immobile adım adım Beşiktaş'a

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüp, deneyimli santrafor Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Akşam12 Temmuz 2024 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Ciro Immobile adım adım Beşiktaş'a
ABONE OL

Hücumu lider karakterde ve deneyimde bir oyuncuyla takviye etmek isteyen Beşiktaş, bir süredir mesai harcadığı Ciro Immobile transferini bitirdi. Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşayan deneyimli santrfor ile birkaç gün önce anlaşmaya varan siyah beyazlı Yönetim, Roma'ya giderek oyuncunun kulübü Lazio ile de anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kara Kartal, 34 yaşındaki Immobile'nin bonservisine 3 milyon euro ödeyecek. Golcü futbolcunun sözleşmesi ise 2 yıllık olacak ve siyah beyazlılardan senelik 6 milyon euro kazanacak. Buna göre bonuslar hariç Immobile'nin maliyeti minimum 15 milyon euro olacak. Serie A'da 4 kez ile en çok gol kralı olma unvanını yaşayan Immobile; bu kulvarda 353 karşılaşmaya çıkıp 201 gol ve 51 asistlik direkt skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.