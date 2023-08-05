Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.

Fenerbahçe'nin, sol kanat ve forvet olarak oynayabilen Karl Toko Ekambi konusunda mutlu sona ulaştığı konuşuluyor. Lyon'un İsviçre kampı kadrosuna alınmayan Ekambi ile sözlü olarak anlaşan Kanarya, kulübüyle pazarlıklara hemen başlamıştı. Alınan bilgiye göre sarı lacivertliler, yaklaşık 3 milyon euro'luk bir rakam üzerinden Fransızlarla el sıkıştı.

ORTAK NOKTA BULUNACAK



Tarafların çok ufak pürüzleri de ortadan kaldırmasının ardından anlaşmanın resmiyet kazanacağı bilgisine ulaşıldı. Geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak tamamlayan ve kontratı 2024'te bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, maaş beklentisinin biraz yüksek olduğu ancak yıldız futbolcunun menajeriyle yapılacak son görüşmelerin ardından ortak noktanın bulunacağı konuşuluyor.

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Kamerun Milli Takımı'nın formasını şu ana kadar 55 kez giyen ve 13 kez gol sevinci yaşayan Ekambi'nin kesin olarak gelmesi durumunda teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol kanatta kullanması bekleniyor. Teknik olmasının yanı sıra driplingleriyle dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, aynı zamanda hızıyla da rakiplerini kolayca geçebiliyor. Hem skor hem de asist katkısı özelliği bulunan deneyimli oyuncu, son 3 sezonda 116 resmi karşılaşmada 41 kez ağları havalandırırken, 17 de gol pası verdi.