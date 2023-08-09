Galatasaray, Tete transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Wilfried Zaha transferinin ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi bir çalım daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin transfer için Türkiye'ye getirdiği Tete'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray, Shakhtar Donetsk forması giyen ve kontratı 31 Aralık'ta sona erecek olan 23 yaşındaki Brezilyalı sağ açığı, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

İKİSİNE BİRDEN ÇALIM!

Bu açıklama sonrasında, Galatasaray'ın Tete transferini imza aşamasına getirdiği ortaya çıkınca, Fenerbahçe'nin Zaha'daki "Çalım" sürecinin tekrar gündeme getirilmemesi adına bir önlem aldığı ileri sürüldü. Diğer taraftan Brezilyalı yıldızı Fenerbahçe Türkiye'ye getirmeden önce Beşiktaş da oyuncuyla yakından ilgilenmiş ve transfer teklifi yapmıştı. Galatasaray böylece bir anlamda Zaha'dan sonra Fener'e ikinci çalımı atmakla kalmadı, Halil'den sonra Beşiktaş'a da ikinci çalımı atmış oldu.

ERDEN TİMUR İŞİ BODRUM'DA BİTİRDİ!

İlk olarak menajeriyle birlikte Bodrum'da bir otele yerleşen Tete, burada tatil yaparken Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Ancak Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur'un, "Ailemle 2 günlük tatile gidiyorum" dediği Bodrum'da sessiz sedasız Tete ile anlaştığı, oyuncunun İstanbul'a geldikten sonraki sürecin tamamen kontrat feshiyle ilgili hukuki araştırmayla geçtiği öğrenildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve imza parası olarak da 3.5 milyon euro ödeyecek.

BUGÜN İMZAYI ATIYOR

Galatasaray Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi sağlık kontrolünden geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Rams Park'a giriş yaptı. 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak yıldız ismin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.