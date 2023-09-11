Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir transferi bitirdi.

Siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FUTBOLCU OLARAK ALINACAK

Bir süredir siyah beyazlarda teknik ekibin içinde olacağı konuşulan İnler, futbolcu olarak kadroya dahil olacak.

SEZON SONUNDA SPORTİF DİREKTÖR

Sezon sonunda yapılacak Beşiktaş - Napoli hazırlık maçıyla jübile yapacak. Ayrıca, Gökhan İnler'in gelecek sezon itibariyle Beşiktaş Sportif Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

İsviçre asıllı oyuncu, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı. Daha önce de Beşiktaş forması giyen orta saha, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.