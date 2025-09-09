İSTANBUL 28°C / 18°C
Spor

Anlaşma sağlandı! Gökhan Sazdağı adım adım Beşiktaş'a

Sergen Yalçın'ın teknik direktör olmasının ardında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

9 Eylül 2025 Salı 10:46
Anlaşma sağlandı! Gökhan Sazdağı adım adım Beşiktaş'a
Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek transferinde de aşama kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'yla ilgileniyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş ve Kayserispor, transfer için anlaşma sağladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gökhan Sazdağı transferi için Beşiktaş'la imza aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynamıştı. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

Daha önce çıkan haberlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimden sağ bek, stoper, kanat ve orta saha transferi istediği belirtilmişti.

