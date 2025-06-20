İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,68
  • EURO
    45,739
  • ALTIN
    4295.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Liverpool'un yeni sol beki Milos Kerkez
Spor

Anlaşma sağlandı! Liverpool'un yeni sol beki Milos Kerkez

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen İngiliz ekibi Liverpool Macar sol bek Milos Kerkez için kulübüyle anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Liverpool'un yeni sol beki Milos Kerkez
ABONE OL

Liverpool, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atıyor.

İngiliz kulübü, Macar sol bek Milos Kerkez'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

Liverpool'un bu transferi, mayıs ayından bu yana planladığı ve ön hazırlıklarını yaptığı biliniyordu. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından uzun vadeli sözleşmeye imza atacak.

20 yaşındaki Kerkez, geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.