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Spor

Anlaşma sağlandı! Michy Batshuayi, İngiltere yolcusu!

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Nottingham Forest ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

29 Ağustos 2023 Salı 21:36 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Michy Batshuayi, İngiltere yolcusu!
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Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayırıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI RAKAM

İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

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