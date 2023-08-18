Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertli yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

Kadrosundaki yabancı oyuncuların sayısını düşürmeye çalışan yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Buna göre ayrılacak isimlerin başında Miguel Crespo geliyor.

İsmail Kartal'ın planlamasında yer almayan Portekizli futbolcu, vedaya hazırlanıyor.

GENOA'YA GİDİYOR

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Miguel Crespo'nun Genoa kulübüne transferi gerçekleştiği iddia edildi.

Haberde Genoa, sportif direktörü Marco Ottolini'nin Miguel Crespo transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekizli orta sahanın Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 3 maçta görev yapan Portekizli orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı sağlayamadı.