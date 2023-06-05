Beşiktaş yöneticileri, sezonun ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyen Nathan Redmond ile biten sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşme gerçekleştiriyor ancak henüz net sonuç ortaya çıkmış değil. Siyah-beyazlı idareciler, oyuncunun kalma ihtimalini %60 olarak görüyor. İngiliz futbolcu özellikle eşi Blaise'nin bu ay doğum yapacak olması nedeniyle kendisinin de fikirlerine büyük önem vererek acele karar almak istememişti.

KABUL ETTİ

Siyah-beyazlı yönetim ise bu süreçte vakit kaybetmemek adına maddi koşulları büyük oranda belirlemek için 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Simon Bayliff ile masaya oturdu. Sabah'ın haberine göre, mevcut durumda Beşiktaş'tan 1.8 milyon Euro, eski kulübü Southampton'dan da 700 bin Euro alan Redmond, 2+1 yıllık mukavele ve 1.8 milyon Euro maaşı kabul etti. Tecrübeli hücum oyuncusu, son kararı için yönetimden birkaç gün süre istedi.

Beşiktaş'la 28 resmi maça çıkan Redmond 6 gol-6 asistlik performans sergiledi ve skora 12 kez katkı yaptı.