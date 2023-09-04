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Spor

Anlaşma sağlandı! Samsunspor'a Fransız orta saha

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor Rennes forması giyen Flavien Tait'i kadrosuna kattığı ileri sürüldü. Kırmızı beyazlı ekip, Tait'i sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a davet ettiği belirtildi. İşte detaylar...

4 Eylül 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Samsunspor'a Fransız orta saha
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Trendyol Süper Ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar Fransa Ligi takımlarından Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait'i transfer etti.

L'Equipe'e göre, Samsunspor bu transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek.

Tait, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a davet edildi.

2019 yılında Angers'dan 9 milyon euro karşılığı transfer edilen Tait, 4 sezondur Rennes forması giyiyor.

Fransız orta saha geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.

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