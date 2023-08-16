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Spor

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinin yeni orta sahası Marco Veratti oluyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Fransız ekibi PSG ile yollarını ayırmak isteyen Marco Veratti oldu. Sarı-kırmızılılar, Marco Veratti transferini bitirmek için resmen harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinin yeni orta sahası Marco Veratti oluyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hakim Ziyech'ten sonra gündemine PSG'nin yıldız ismi Marco Veratti'yi aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isim Marco Veratti ile anlaşmaya varırken kulübü PSG ile de son görüşmeleri yapıyor.

GALATASARAY'DA MARCO VERATTI HAREKATI

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu sebeple orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine Marco Veratti, geldi. Sarı-kırmızılıların oyuncu ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği öğrenilirken, oyuncunun kulübü PSG ile de bonservis pazarlıklarını bitirmek üzere olduğu belirtildi.

TRANSFERİN YAKIN ZAMANDA SONUÇLANACAK

Galatasaray, 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Veratti'nin transferini yakın bir zaman içinde bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu transfer ile birlikte orta saha bölgesini güçlendirmiş olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Marco Veratti, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. İtalyan oyuncu bu müsabakalarda, gol sevinci yaşayamazken, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Marco Veratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ

Marco Veratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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