Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, Tochi Chukwuani için geri sayıma başladı

Son olarak Schalke 04'ün sağ beki Mehmet Can Aydın'ın transferini bitiren Trabzonspor'da, Tochi Chukwuani için geri sayım sürüyor. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, 20 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunun kendisine gönderilen kontratı imzalamasını bekliyor. Bu imzanın ardından Tochi, Türkiye'ye gelecek.

Lyngby BK ile Danimarka Ligi'nde maçlara devam eden ve fiziksel olarak da hazır durumda bulunan 2003 doğumlu yıldız adayı için hem yönetimin hem de hocanın beklentisi büyük. Bordo-Mavililer, Chukwuani'nin kısa zamanda patlama yapıp, kısa-orta vadede kulübe ciddi bonservis kazancı sağlayabileceği görüşünde.