Spor

Anlaşma sağlandı! Wilfried Singo adım adım Galatasaray'a

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Wilfried Singo adım adım Galatasaray'a
Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo ile anlaşma sağladı.

30 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray ve Monaco, Singo transferinde yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir bedelle anlaştı.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Galatasaray'ın bu transferde elini çabuk tutması gerekiyor çünkü Singo ile sarı-kırmızılılar dışında Everton, Newcastle, Aston Villa ve Borussia Dortmund da Singo ile ilgileniyor.

MONACO İLE SÖZLEŞMESİ

Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

