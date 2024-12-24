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Spor

Anlaşma sağlandı! Yasin Özcan, Aston Villa yolcusu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 18 yaşındaki genç futbolcu Yasin Özcan için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Genç yıldız ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. İşte detaylar...

IHA24 Aralık 2024 Salı 16:51 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Yasin Özcan, Aston Villa yolcusu
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Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

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