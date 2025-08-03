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  • Anlaşma sağlanmak üzere! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wilfred Ndidi
Spor

Anlaşma sağlanmak üzere! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wilfred Ndidi

Transferler çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi‘yi gündemine aldığı öğrenildi.

TRT Spor3 Ağustos 2025 Pazar 23:37 - Güncelleme:
Anlaşma sağlanmak üzere! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wilfred Ndidi
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Transferler çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı ekip Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. Ayrıca tarafların anlaşmaya yakın olduğu da haberde yer aldı.

NDIDI'NİN RAKAMLARI

2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 303 maça çıktı ve 18 gol-22 asistlik skor katkısı üretti.

Geride kalan sezonda ise Premier Lig ekibiyle 30 karşılaşmada şans buldu ve söz konusu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı.

28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

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