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Spor

Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın Immobile için teklifi belli oldu

Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürürken Ciro Immobile için Lazio'nun kapısını çaldı. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibiyle anlaşmaya oldukça yaklaştı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın Immobile için teklifi belli oldu
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Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile'nin transferi için girişimlerine hız verdi.

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, Immobile'yi bonservissiz bırakmak istemeyen Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir teklifte bulundu.

İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmesi durumunda Immobile'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek. İki ekibin arasında temasların devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

34 yaşındaki Immobile, Beşiktaş ve Lazio'nun anlaşması durumunda ise Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak.

Beşiktaş'ın Immobile transferinde kısa süre içerisinde sonuç alması bekleniyor.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

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