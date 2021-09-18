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  • ''Anlatmak çok zor'' Sergen Yalçın: Kaos yaşadık!
Spor

''Anlatmak çok zor'' Sergen Yalçın: Kaos yaşadık!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. 'Geceyi anlatmak çok zor' diyen Yalçın, 'Çok eksiğiz. yeri dolmayacak sağ bekimiz, yeri dolmayacak stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamında onu oraya, bunu buraya çek... Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Kaos yaşadık.' diye konuştu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:43
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Kaos ortamını yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Geceyi anlatmak çok zor. Çok eksiğiz. yeri dolmayacak sağ bekimiz, yeri dolmayacak stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamında onu oraya, bunu buraya çek... Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Kaos yaşadık. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamda oyunu yönetmek çok zor. Sürekli oyuncuların yerini değişirdik. Sağ beke kimi aldık, onu da hatırlamıyorum bir ara. Kaos ortamında bizim ve oyuncuların dengesi bozuldu." dedi.

Sakat oyuncular için konuşan Sergen Yalçın, "6 sakat var, 4'ü salı ve cuma olmaz. Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

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