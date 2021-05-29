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Spor

Anna Rebrov'dan Fenerbahçe itirafı: Yazılanlar doğru

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda henüz netleşen bir gelişme yaşanmazken, diğer bir taraftan da görüşmeler gerçekleştiriliyor. Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Serhiy Rebrov'un eşi Anna, sarı lacivertlilerle alakalı basında yazanların doğru olduğunu söyledi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:03
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Emre Belözoğlu'nun devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmezken Serhiy Rebrov ismi sık sık gündeme gelmeye başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında adı geçen eski oyunculardan Serhiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov, yazılanların doğru olduğunu ifade etti. Birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydeden Anna Rebrov, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu." dedi.

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