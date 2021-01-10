Antalya Açık'da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu

DHA 10 Ocak 2021 Pazar 23:00 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 23:00

Çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı Antalya Open’da bugün dört tekler maçı oynandı. Merkez kortta gerçekleşen ilk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72'nci basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı.

2 saat 53 dakika süren üç tie-break’li mücadelede 12 ace kaydeden Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini’yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı. Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier’in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale walkover yoluyla yükselen Jan-Lennard Struff karşısında verecek.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise ilk servislerinden yüzde 93 ile puan çıkardığı 68 dakika sonunda elemelerden gelen Bulgar Dimitar Kuzmanov’u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldı. Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Antalya Open’ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.

ÇİFTLERDE SERİ BAŞLARININ ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM EDİYOR

Bugün çiftlerde oynanan maçlarda 3 seri başının da tur atladığı çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

[1]Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO) d Nikoloz Basilashvili (GEO) / Andre Begemann (GER) 6-0, 6-1

[2]Ivan Dodig (CRO) / Filip Polasek (SVK) d Harri Heliovaara (FIN) / Emil Ruusuvuori (FIN) 3-6, 6-4, 11-9

[3]Jeremy Chardy (FRA) / Fabrice Martin (FRA) d Alexander Bublik (KAZ) / Andrey Golubev (KAZ) 6-1, 6-1

Salvatore Caruso (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) d Luca Margaroli (SUI) / Florin Mergea (ROU) 6-1, 6-0