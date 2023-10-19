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Spor

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Başantrenörü Selen Erdem, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda ilk galibiyetlerini kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Avrupa'da ilk galibiyetini aldı. Başantrenör Selen Erdem, çalıştırdığı Antalya ekibinin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci mücadelesinde Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i dün iç sahada 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alıp, maç fazlasıyla liderliğe yükselmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Zorlu bir grupta mücadele ettiklerini dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Bu maçın kolay olmayacağını, çok zor geçeceğini biliyordum. Çok sert başladılar. O kadar sert başladılar ki biz onlardan da böyle bir sertlik beklemiyorduk. Aslan gibi mücadele ettik. İşin içine akıl koyarak özellikle maçın sonunda daha fazla doğru işler yaparak kazandık. Kazandığımız için de çok mutluyum. Bizim için hakikaten çok önemli bir maçtı. Avrupa'da ilk galibiyetimizi aldık. 25 Ekim Çarşamba günü KP Tany Brno'yu yine evimizde ağırlayacağız. O maçı da kesinlikle kazanmak istiyoruz."

Erdem, basketbolseverlere, "Onlar bizim altıncı adamımız. Bunu unutmasınlar. Evimizde oynadığımız maçlarda tribün desteği çok önemli. Bu desteğe Avrupa maçlarında çok daha ihtiyacımız var. Anne, babalar, çocuklarını alsınlar, gelsinler tribünleri doldursunlar. Altıncı adam olmadan maç kazanmak çok zor." çağrısını yaptı.

  • Antalya Basketbol
  • Kadınlar Avrupa Kupası
  • Selen Erdem

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