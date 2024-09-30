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  • Antalya deplasmanında hata yapmadı! Fenerbahçe'den 2 gollü galibiyet
Spor

Antalya deplasmanında hata yapmadı! Fenerbahçe'den 2 gollü galibiyet

Fenerbahçe dün akşam konuk olduğu Antalyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Sarı lacivertli ekip bu skorla ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftadan kayıpsız çıktı. İşte detaylar...

Akşam30 Eylül 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Antalya deplasmanında hata yapmadı! Fenerbahçe'den 2 gollü galibiyet
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Derbiden sonra lige Alex'in çalıştırdığı Antalya maçıyla dönen Fenerbahçe'de kez Fred kesik yedi. İsmail, Amrabat ve Szymanski ile daha defansif bir kadroyla saha çıkan Kanarya, üretmekte zorlandı. İlk yarıda Szymanski inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Geçen sezonun 2. yarısından beri bitiricilikten uzaklaşan Polonyalı buna devam etti.

Kanarya'nın derbi ve Gilloise maçına göre oyundaki farkı, daha emniyetli olmasıydı ancak ofansif anlamda değişim yoktu. Bunun dışında Livakovic yine güven verdi. Oyun şablonu belirsizdi. Jayden'ın stopere, Kostic'in sola ve Fred'in sahaya dönmesiyle Kanarya hareketlendi, Tadic golü attı. Hücum anlamında toparlanan Kanarya, 2-0'ı da buldu. Hamlelerinden verim alan Mou, günun sonunda 3 puanın sahibi oldu.

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