Antalya deplasmanında Zaha boş geçti

Son dönemin formda ismi Wilfried Zaha, ortaya koyduğu futbol ile büyülemişti. Fildişili yıldız, Anntalyaspor maçında skor katkısı yapamadı...

Ankaragücü maçında attığı mükemmel gol ile geri dönüşün fitilini ateşleyen Zaha, sonrasında Devler Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta olağanüstü bir performans sergilemiş ve galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

SKORA KATKI VEREMEDİ

Fildişili futbolcu, yükselen grafiğini Antalyaspor karşısında da gösteremedi. İlk devrede ufak bir sakatlık yaşayan zaman zaman etkili olmakta zorlanan tecrübeli hücum oyuncusu, skora katkı veremedi. Nitekim Okan Buruk, 30 yaşındaki futbolcuyu 63. dakikada kenara aldı.