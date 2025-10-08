Antalya, kıtadaki en prestijli deniz küreği organizasyonunda sahne alıyor

"European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships", hem deniz küreği (Coastal Rowing) hem de küreğin en dinamik ve izleyici dostu formatı olan Beach Sprint yarışlarını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Beach Sprint disiplinini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etmesiyle birlikte, bu branş artık kürek sporunun geleceği olarak kabul edilmektedir.

33 ülkeden 700'e yakın sporcu ve 2000'in üzerinde katılımcının yer alacağı bu dev organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'nın eşsiz kıyılarında gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu: Avrupa Şampiyonasıyla Spor, Çevre ve Toplumsal Sorumlulukta Yeni Standartlar Belirliyor

Türkiye Kürek Federasyonu, 2025 Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yaparak yalnızca üst düzey bir spor organizasyonu düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda çevre koruma ve toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergiliyor. WWF, DEKAFOK ve BlueMissionMed iş birliğiyle yürütülen projelerle doğa ve sporu bir araya getiren federasyon, ayrıca imzacısı olduğu Brighton + Helsinki Deklarasyonu ile sporun her alanında cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik taahhüdünü de hayata geçiriyor. Türkiye Kürek Federasyonu hem sportif başarıyı hem de toplumsal farkındalığı bir arada sunarak, organizasyonu sosyal ve çevresel etkileriyle dünya standartlarında bir seviyeye taşıyor.

AÇILIŞ SEREMONİSİ: TARİH VE KÜREK SPORU SİDE'DE BULUŞUYOR!

Avrupa'nın en prestijli deniz kürek organizasyonlarından biri olan "European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships", 09 Ekim 2025 Perşembe günü Antalya Valisinin katılımları ile gerçekleştirilecek görkemli bir açılış seremonisiyle resmen başlayacak.

19:30 – 21:00 saatleri arasında, tarihin ve kültürün kalbinde, Side Antik Kent Müzesi'nde düzenlenecek olan açılış töreni; Antalya'nın tarihi mirasını, doğal güzelliklerini ve sporla bütünleşen vizyonunu yansıtan eşsiz bir atmosferde ve üst düzey protokol katılımı ile gerçekleşecek.

Antalya'nın dünya spor takvimindeki yerini güçlendirecek bu uluslararası organizasyon, sporun birleştirici gücünü, tarihsel dokunun büyüsüyle bir araya getirerek açılış seremonisinde tüm dünyaya güçlü bir mesaj verecek.

YARIŞMA PROGRAMI

Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası (European Rowing Coastal Championships)

Katılım: Sadece Avrupa'daki üye federasyonların milli takımlarına açıktır. Kategoriler:

Erkekler: MCM1x

Kadınlar: MCW1x

Karışık: MCMix2x

Kulüpler Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası (European Rowing Coastal Club Championships)

Katılım: Kulüp düzeyinde tüm Avrupa'dan katılıma açıktır. Kategoriler:

Erkekler: CCM1x, CCM2x, CCM4x+

Kadınlar: CCW1x, CCW2x, CCW4x+

Karışık: CCMix2x

Not: CCM4x+ ve CCW4x+ kategorileri, Masters C+ (43+) yaş grubunu da içermektedir. Tüm kürekçilerin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 43 yaşında veya üzeri olması gerekir. Dümencinin yaş sınırlaması yoktur.

Avrupa Beach Sprint Şampiyonası (European Rowing Beach Sprint Championships)

Katılım: Üye federasyonlarca aday gösterilen milli takımlara açıktır. Format: Sahil koşusu + deniz parkurunda dönüşlü yarış Kategoriler:

Erkekler: M1x, JM1x

Kadınlar: W1x, JW1x

Karışık: Mix2x, JMix2x

Resmi Tekne Sağlayıcıları:

M1x, W1x, JM1x, JW1x – Swift

JMix2x – Kanghua

Mix2x – Filippi

Ay-Yıldızlı Kürekçilerimiz Avrupa Sahnesinde Mücadeleye Hazır

Türkiye Kürek Milli Takımı, disiplinli hazırlık süreci, bilimsel antrenman yaklaşımları ve yüksek motivasyonla bu önemli şampiyonaya hazır. Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil edecek kadromuz:

U19 Kategorisi

* CJM1x: Ahmet OFLUOĞLU

* CJMix2x: Ali Asrın ÖZ & Efnan SEZGİN

* CJW1x: İrem ÜSTÜNDAĞ

Elite Kategori

* CMix2x: Fatih ÜNSAL & Elis ÖZBAY

* CM1x: Kaan Yılmaz AYDIN

* CW1x: Hilal TURHAN

Milli sporcularımız, uluslararası düzeyde elde ettikleri başarıları bu şampiyonada da sürdürmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazır!