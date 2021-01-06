Antalya Open elemeleri başladı

DHA 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:50

Antalya Open eleme tablosunun 1 numaralı seri başı Pedja Kristin ile kozlarını paylaşan Türk raket Mert Naci Türker, ATP düzeyindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sırp raket Pedja Krstin'i 6-2, 6-1'lik skorla saf dışı bırakan Türker, Antalya Open elemelerinde final turuna yükseldi. Türker ana tablo yolunda, Vitaliy Sachko'yu set kaybetmeden mağlup eden elemelerin 11 numaralı seri başı Çek raket Michael Vrbensky ile eşleşti. Türker'in, Vrbensky ile elemelerin final turundaki mücadelesi yarın i 10.00'da başlayacak.

16 yaşındaki milli tenisçi Togan Tokaç ilk profesyonel tur maçını Antalya Open'da oynadı. 3 numaralı seri başı dünya eski 68 numarası Sloven tenisçi Blaz Kavcic'e 6-2, 6-2 yenilen Tokaç turnuvaya veda etti. Elemelerin final turunda yerini alan Sloven tenisçi Kavcic, ana tablo yolunda Andrey Golubev'i 6-2, 7-5 yenen Slovak tenisçi Alex Molcan ile eşleşti.

4 numaralı seri başı İtalyan raket Andrea Pellegrino ise bir diğer temsilcimiz Cengiz Aksu'ya karşı korta çıkarken 3-6, 6-2, 6-0'lık üç set sonucunda kazanan taraf oldu. Pellegrino sıradaki maçında Mirza Basic'i yenerek elemelerin final turuna yükselen Dimitar Kuzmanov'u mağlup ederse Antalya'da ana tablo biletini alacak.

Milli tenisçi Umut Akkoyun turnuvanın 2 numaralı seri başı Pavel Kotov karşısında 6-2 gerideyken ayak bileğinden sakatlanarak maçtan çekildi. Rus raket Kotov'un elemelerin final turundaki rakibi Hindistanlı tenisçi Sasikumur Mukund'u 6-4, 7-5 ile yenen Harri Heliovaara olacak.

Antalya Open'da günün diğer sonuçları:

Mattihias Bachinger-Vladyslav Orlov: 6-1, 7-5

Lucas Miedler- Alexander Lazarov: 1-6, 6-3, 6-3

Andrea Vavassori-Roberto Ortega-Olmeda: 7-5, 6-1

Adrian Andreev-Lukas Klein: 6-3, 7-6

Eleme tablosunda yarın oynanacak maçların ardından turnuvada tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak. Antalya Open'da yarın elemelerin finalleri gerçekleşirken aynı zamanda ana tablo mücadeleleri başlayacak. Saat 10.00'da eleme müsabakaları ile başlayacak turnuvanın ikinci gününde milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ana tabloda mücadele verecek.