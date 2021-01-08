Antalya Open'da ikinci güne favoriler damga vurdu

DHA 08 Ocak 2021 Cuma 21:09 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 21:09

Avustralya Açık öncesi önemli duraklardan biri olan Antalya Open'da ilk maçına merkez kortta milli tenisçi Ergi Kırkın karşısında çıkan turnuvanın 1 numaralı seri başı, klasmanın 10'uncu basamağındaki Matteo Berrettini, Kırkın'ı 6-0, 6-4 yenerek ikinci tur biletini aldı. Berrettini çeyrek final yolunda elemelerden gelen Bulgar raket Dimitar Kuzmanov ile kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde 9 ATP şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seri başı 33 yaşındaki tecrübeli raket Fabio Fognini ise elemelerden gelen 21 yaşındaki Çek raket Michael Vrbensky karşısında 6-4, 7-6 kazandı. İtalyan Fognini'nin ikinci turdaki rakibi Radu Albot'u 6-3, 6-4 ile saf dışı bırakan Jeremy Chardy oldu. Turnuvanın 4 numaralı seri başı 18 yaşındaki genç tenisçi Alex de Minaur ise ilk servislerinden yüzde 82 ile puan çıkardığı karşılaşmada Tunuslu raket Malek Jaziri'yi 6-2, 6-1'lik skorla rahat geçti. Avustralyalı Minaur, Marsel İlhan'ı 6-4, 6-3 mağlup eden Adrian Andreev ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 5 numaralı seri başı Alman Jan Lennard Struff ise elemelerden gelen Pavel Kotov'u 6-4, 6-3 ile mağlup etti ve Fransız Hugo Grenier'in rakibi oldu. Tristian Lamasine, Bulgar Egor Gerasimov'u 7-6, 6-2 ile yendi. Lamasine son 8 yolunda 8 numaralı seri başı Alexander Bublik ile karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan çiftler karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde:

[1]Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO) d Jiri Vesely (CZE) / Tristian-Samuel Weissborn (AUT) 6-4, 5-7, 10-6

[2][PR] Ivan Dodig (CRO) / Filip Polasek (SVK) d [WC] Tuna Altuna (TUR) / Altuğ Celikbilek (TUR) 7-5, 6-2

Nikoloz Basilashvili (GEO) / Andre Begemann (GER) d[WC]Umut Akkoyun (TUR) / Mert Naci Turker (TUR) 6-2, 6-3

Alexander Bublik (KAZ) / Andrey Golubev (KAZ) d David Goffin (BEL) / Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-3, 0-6, 12-10

Harri Heliovaara (FIN) / Emil Ruusuvuori (FIN) d Denys Molchanov (UKR) / Aleksandr Nedovyesov (KAZ) 6-3, 6-2

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in de ikinci tur maçında Nikoloz Basilahvili karşısında korta çıkacağı karşılaşmalar yarın saat 10.00'da başlayacak.