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Spor

Antalya Toroslar, sahasında kazandı

Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Sportiva Azoris Hotels'i 66-49 mağlup etti.

20 Eylül 2023 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Antalya Toroslar, sahasında kazandı
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Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında, Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Eylül Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.

Salon: Antalya

Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Nir Meirson (İsrail) Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

Antalya Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 20, Gunesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 12, Delic 4, Henderson 20, Helin Boybeyi

Sportiva Azoris Hotels: Tamutyte 4, Monique Soares Pereira 6, Vargas 7, Carvalheira 12, Serranho 2, Ferreira, Warren 13, Mariana Pereira, Carregosa 5

1. Periyot: 21-7

Devre: 27-24

3. Periyot: 45-34

  • Toroslar Basketbol
  • Avrupa Kupası
  • Sportiva Azoris Hotelsi maçı

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