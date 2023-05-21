Antalya'da gol sesi çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 53, Antalyaspor 38 puana yükseldi.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek ve doğrudan 3 puan alacak. Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)