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Spor

Antalya'da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Antalya'da gol sesi çıkmadı
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Antalyaspor ve Kasımpaşa gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler ama sonuç alamadılar.

Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez yenilmedi ve puanını 22 yaptı.

Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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