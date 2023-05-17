Antalyaspor: ''1 puanı hazmedemiyoruz''

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakika kaçırdıkları galibiyetten dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, son dakikalarda yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçtan önce 1 puan razı olurdum. Ancak böyle bir maçtan sonra bunu kabul edemem. Bu maçta çok daha fazlasını alabilirdik. İlk 20 dakikada rakip daha iyiydi. Bunun da sebebi iki bekinin sürekli savunmamızı zorlamasıydı. Biz de 5'li savunmaya döndük. Oyun ortada geçti. İkinci yarıda kontrataktan harika bir gol attık. 'Kazandık' diye düşünürken son dakikada yanlış markajlar sonucu gol yedik. 3 puan alabilecekken 1 puanla sahadan ayrılmayı hazmedemiyorum. Belki yarın sakin kafayla düşününce 1 puana razı olabilirim."

Türkiye'de hakemlerin çok kolay penaltı kararı verdiğini dile getiren Groenendijk, "Bu ülkede penaltı kararları farklı değerlendiriliyor. İnanılmaz penaltıları veriliyor, saçma kararlar veriliyor. Bizim bir daha dönüp bakmayacağımız pozisyonlar bazen VAR uyarısıyla veriliyor. Bu ülkede mantalitenin değişmesi gerekir. Kolay penaltı çalınmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.