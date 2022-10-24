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Spor

Antalyaspor 10 maçın 9'unda gol yedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 11 haftada kalesini yalnızca 1 kez gole kapattı. Kırmızı beyazlılar oynadığı 10 maçın 9'unda meşin yuvarlağı kalesinde gördü.

DHA24 Ekim 2022 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Antalyaspor 10 maçın 9'unda gol yedi
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Süper Lig'de, İstanbulspor'u 2-1 yenerek 6 hafta sonra 3 puanla tanışan Antalyaspor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çalışmasına, sakatlıkları bulunan Ndao ve Fredy katılmadı. Kırmızı beyazlıar, ligde oynanan 10 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatma başarısı elde etti.

KALE KAPANMIYOR

Antalyaspor, 11 haftası geride kalan ligde 13 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı. Kırmızı beyazlıların ligde oynadığı maçlarda kalede Boffin ve Alperen Uysal sahaya çıkarken, yalnızca ligin 2'nci haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında kalesini meşin yuvarlağa kapatabildi. Antalyaspor, kazandığı Trabzonspor (5-2) ve İstanbulspor (2-1), berabere kaldığı Konyaspor (1-1), sahadan yenilgi ile ayrıldığı Galatasaray (1-0), Gaziantep FK (5-2), Kasımpaşa (2-0), Kayserispor (1-0), Adana Demirspor (3-2) ve Alanyaspor (3-2) maçlarında topu filesinde gördü.

BOFFİN 7, ALPEREN 3 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Kırmızı beyazlı ekipte ligde Boffin 7, Alperen Uysal ise 3 maçta sahaya çıkma başarısı gösterdi. Belçikalı tecrübeli kaleci, takımının tek gol yemediği Ümraniyespor maçında kaleyi koruyan isimdi. Boffin'in sakatlığından dolayı kaleyi koruyan Alperen Uysal ise 3 maçta 5 golü kalesinde gördü.

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